Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы

Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно, заявил аким.
Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz.
Глава региона отметил, что городской акимат «из-за ЧС тоже оставался без отопления».
«Сюда тепло вернулось, как и во все экибастузские многоэтажки. Да, для остаточных ремонтных работ на внутриквартальных сетях сейчас ещё приходится проводить отключения, но они краткосрочные. ТЭЦ запускает ещё два котла, станция рассчитывает в ближайшее время устранить разбалансировку системы и недогрев. Как доложил аким города Аян Бейсекин, к завтрашнему дню останется подключить к отоплению всего четыре частных дома. Работы по восстановлению пострадавших квартир идут полным ходом.
Я распорядился, чтобы потеплели не только жилища горожан, но и голоса тех, к кому экибастузцы обращаются за помощью. Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно», - заявил аким области.
Байханов добавил, что все ответственные лица, включая руководство АО «ЦАЭК» (собственник ТЭЦ и тепловых сетей), остаются в Экибастузе до полной ликвидации последствий аварии.