Тепла в голосах требует аким Павлодарской области от всех, к кому обращаются за помощью экибастузцы

Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно, заявил аким.

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Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях в Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz.

Глава региона отметил, что городской акимат «из-за ЧС тоже оставался без отопления».

«Сюда тепло вернулось, как и во все экибастузские многоэтажки. Да, для остаточных ремонтных работ на внутриквартальных сетях сейчас ещё приходится проводить отключения, но они краткосрочные. ТЭЦ запускает ещё два котла, станция рассчитывает в ближайшее время устранить разбалансировку системы и недогрев. Как доложил аким города Аян Бейсекин, к завтрашнему дню останется подключить к отоплению всего четыре частных дома. Работы по восстановлению пострадавших квартир идут полным ходом.

Я распорядился, чтобы потеплели не только жилища горожан, но и голоса тех, к кому экибастузцы обращаются за помощью. Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно», - заявил аким области.

Байханов добавил, что все ответственные лица, включая руководство АО «ЦАЭК» (собственник ТЭЦ и тепловых сетей), остаются в Экибастузе до полной ликвидации последствий аварии.