Тепло до 22 градусов придет в Казахстан в ближайшие дни

Погода
425
Дана Аменова
Корреспондент

В разных регионах страны ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны, а на севере, востоке, юге и юго-востоке, днем 4 апреля на западе республики, с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке - гололед.

«По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, на западе, севере и юге - порывистый ветер. Днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15-22 тепла, на севере, в центре до 10-17 тепла, на юго-востоке до 10-20 тепла, а на востоке страны небольшое колебание от 0-13 тепла до 2 мороза-10 тепла», — уточнили синоптики.

#казахстан #погода #Казгидромет #тепло

Популярное

Все
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Перепись архаров началась в Казахстане
Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Воспитанникам детсадов не выплачивали компенсации за питание в Акмолинской области
Для ликвидации паводков в Актюбинскую область направили силы ДЧС Мангистау и военных
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Опасные игры: 20 человек наказали за кокпар на трассе в Алматинской области
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Средние зарплаты в малом бизнесе РК впервые превысили 300 тыс. тенге
Премьер поручил выделить 200 тысяч тонн семян нуждающимся фермерам
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Какая погода будет в апреле
Сильный ветер и дождь: астанчан призвали соблюдать меры без…
Дождливая и ветреная погода ожидается в Казахстане
Какая погода будет в праздничные дни в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]