Тепло до 22 градусов придет в Казахстан в ближайшие дни

В разных регионах страны ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет
Под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны, а на севере, востоке, юге и юго-востоке, днем 4 апреля на западе республики, с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке - гололед.
«По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, на западе, севере и юге - порывистый ветер. Днем ожидается постепенное повышение температуры воздуха на западе и юге до 15-22 тепла, на севере, в центре до 10-17 тепла, на юго-востоке до 10-20 тепла, а на востоке страны небольшое колебание от 0-13 тепла до 2 мороза-10 тепла», — уточнили синоптики.