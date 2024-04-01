Тепло до 22 градусов придет в Казахстан в ближайшие дни

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Под влиянием Западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков на большей части страны, а на севере, востоке, юге и юго-востоке, днем 4 апреля на западе республики, с прохождением атмосферных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, в ночные часы на севере и востоке - гололед.