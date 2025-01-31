Теплые выходные обещают синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В выходные дни на большей части территории Казахстана будет формировать погоду северо-западный циклон, с которым ожидаются облачная погода и смешанные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, сопровождающиеся снегопадами, метелями, порывистым ветром, туманом и гололедными явлениями.

Сильный снег прогнозируется 1 февраля лишь на востоке и юго-востоке страны. А на юго-западе и юге республики отрог антициклона обусловит погоду без осадков.

Температура воздуха в ночные часы на севере, востоке и в центре страны повысится с -15-28° до -0-18° мороза.

В дневные часы в северных и северо-западных областях республики прогнозируется оттепель до -4° мороза и +2° тепла, на востоке и в центре Казахстана дневные температуры будут в пределах -0°-11° мороза.

В западных регионах преобладающие минимальные температуры воздуха — от -8° мороза до +2° тепла, максимальные температуры составят 0°-10° тепла.

На юге республики температурный фон ночью будет составлять -2°-13° мороза, днем — от -2° мороза до +7° тепла.

На юго-востоке РК в ночные часы термометры покажут -5°-15° мороза, в горных районах достигнут отрицательных значений до -17°-25° мороза, днем основной фон температуры составит -0°-7° мороза.