Терминалы Starlink продаются на черном рынке

Технологии
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Айман Аманжолова
[email protected]

По информации Bloomberg, они используются в Венесуэле, Йемене, Судане и ЮАР, где их нельзя приобрести официально, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: freepik.com

Терминалы спутниковой связи Starlink, разработанные компанией SpaceX, продаются на черном рынке по всему миру. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты собственного исследования.

Агентство подчеркивает, что контрабанда этих систем является глобальной проблемой, ставящей под сомнение способность SpaceX контролировать продажу терминалов.

Было установлено, что Starlink используется в таких странах, как Венесуэла, Йемен, Судан и ЮАР, где по официальным заявлениям компании, терминалы не продаются. Однако контрабандисты активируют устройства на территории других странах, после чего находят покупателей в любой другой стране.

Starlink - это спутниковый интернет-проект, разработанный компанией SpaceX, основанной Илоном Маском. Цель проекта, как заявляли в SpaceX, предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите. С началом запуска спутников в 2019 году, Starlink уже начал предоставлять интернет-услуги в более чем 70 странах мира.

#интернет #контрабанда #ИлонМаск #ЮАР #Starlink #черный рынок

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