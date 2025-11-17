Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии

Служу отечеству!
70
Дана Аменова
специальный корреспондент

В главном командовании Национальной гвардии МВД РК в рамках реализации Концепции языковой политики на 2023–2029 годы было организовано диагностическое тестирование военнослужащих по системе Qaztest, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Основная цель тестирования - определить уровень владения государственным языком среди личного состава, а также усилить системную работу, направленную на развитие языковых навыков. Это, в свою очередь, способствует повышению качества профессиональной коммуникации и расширяет использование государственного языка в официальном документообороте и повседневной служебной деятельности.

Тестирование, проведённое в формате информационного часа, охватило около пятидесяти офицеров и военнослужащих по контракту Главного командования.

Оценивание языковой подготовки проходило по трём направлениям: аудирование, лексика-грамматика и чтение. Тест включал 150 заданий, результаты которых позволят определить уровень владения государственным языком каждым участником.

К слову, Qaztest — это национальная система оценки уровня владения государственным языком, результаты которой широко применяются в государственных органах и военных структурах при повышении квалификации и совершенствовании языковой подготовки.

Реализация языковой политики в Национальной гвардии занимает особое место в системе подготовки и развития личного состава, добавили в пресс-службе НГ РК.

#Нацгвардия #тест #Qaztest

