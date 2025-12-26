Тимофей Еремин покоряет жюри

Статьи,Қазақ тілі
233
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Первоклассник из Усть-Каменогорска поражает правильным произношением и искренними эмоциями

фото автора

В копилке семилетнего Тимы несколько призовых мест на областных и республиканских конкурсах. По словам мамы мальчика Анастасии Ереминой, педагоги обратили внимание на способности сына к языкам еще в детском саду. Учительница Меруерт Мухаметкалиева начала учить с ним стихи на казахском и удивилась тому, насколько легко малыш осваивает произношение и запоминает тексты. Главное – новые знания оказались ребенку в удовольствие!

– Тиме было интересно содержание каждой строки, значение каждого слова, – рассказывает мама Анастасия. – Он сразу включался в игру, которую предложила педагог. Учительница тихим голосом зачитывала часть текста, а сын громко повторял услышанное, словно в микрофон. Так он начал осваивать искусство декламации.

Дома мальчику достаточно было прослушать сделанные преподавателем звуковые записи, и стихи словно отпечатывались у него в памяти.

Свой первый диплом ребенок получил в 2023 году, когда ему было пять лет. В регионе решили провес­ти фестиваль детского творчества «Өнеріміз саған – Қазақстан!». Стать его участниками призвали маленьких представителей всех этносов, проживающих на востоке страны. Организаторы предусмотрели номинации в разных видах национального искусства: игре на музыкальных инструментах, танцах, исполнении песен, декоративно-прикладном творчестве, а также чтении стихов. По предложению Меруерт Мадетовны решили, что Тимофей выступит со стихотворением известного акына и журналиста Болата Усенбаева. Малыш воспринял конкурс как приключение. Готовился увлеченно, с желанием. Анастасия вспоминает, что сын не просто на слух заучил рифмованные строчки на казахском языке – он понял их смысл, настроение.

– Тима декламировал очень выразительно, – продолжает мама юного чтеца. – Он трогательно передал чувство любви автора к родной земле. Педагоги сняли видео и отправили жюри. В итоге сын был награжден дипломом третьей степени.

Чуть позже непосредственность и искренность дошкольника растрогали уже столичное жюри рес­публиканского конкурса «Мен Тәуелсіз елімнің пат­риотымын». Специалисты отметили невероятный артис­тизм Тимофея, он стал победителем в номинации.

В этом году Тимофей пошел в первый класс. Среди его новых друзей – мальчики-казахи, и по словам Анастасии, сын не раз говорил: «Хочу знать казахский так же, как мои друзья, хочу говорить на казахском».

– Идем куда-то или обсуждаем что-то, он постоянно спрашивает, как это будет на казахском, – замечает мама юного дарования. – Заглядываем в смартфон, ищем, запоминаем. Так что мы учимся вместе с сыном.

Осенью в школе объявили о новом республиканском конкурсе «Мың бала». Прежние победы так воодушевили мальчика, что он заверил свою учительницу: займем первое место! В год 180-летия Абая выбор пал, конечно, на произведение классика. Тима с настроением занимался в школе, вечером прослушивал надиктованные педагогом звуковые файлы. Ловил интонации, оттачивал произношение, запоминал, осмысливал, добавлял свои эмоции... В конце ноября в усть-каменогорскую школу пришла отличная новость: первоклассник Тимофей Еремин стал победителем в номинации «Абай оқулары».

– Все наши учителя горячо поддерживают интерес Тимы к казахскому языку, – заключила мама юного чтеца. – Пусть прозвучит высокопарно, но когда я смотрю на сына, понимаю, что язык – главное средство, связывающее людей.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Новые достижения в казахстанском футболе
Объехать всю планету
Дедом Морозом может стать каждый
Помощь без промедления
Курс – на модернизацию ПТО
Даже дедушке нет места
Да будет газ!
«Аламан» обучает любви
Подрастающее поколение – это будущее нашего спорта
Благодаря оптимизации проектных решений
Жизнь с ракеткой в руках
Когда фраза «я рядом» сильнее всех лекарств
Успеть поймать момент
Живая елка и лед
Как Кажымукан Мунайтпасов и Кажытай Шалабаев вписали свои имена в историю
Вкус Нового года
Настоящий профессионал
Знаете, каким он парнем был...
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания «Халық қаһарманы» Бауыржану Момышулы
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Их подружил Кашгар
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Итоги и задачи
Рассмотрены вопросы обеспечения мер безопасности в празднич…
Краски музыки и слова
Стратегическое значение региона растет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]