В копилке семилетнего Тимы несколько призовых мест на областных и республиканских конкурсах. По словам мамы мальчика Анастасии Ереминой, педагоги обратили внимание на способности сына к языкам еще в детском саду. Учительница Меруерт Мухаметкалиева начала учить с ним стихи на казахском и удивилась тому, насколько легко малыш осваивает произношение и запоминает тексты. Главное – новые знания оказались ребенку в удовольствие!

– Тиме было интересно содержание каждой строки, значение каждого слова, – рассказывает мама Анастасия. – Он сразу включался в игру, которую предложила педагог. Учительница тихим голосом зачитывала часть текста, а сын громко повторял услышанное, словно в микрофон. Так он начал осваивать искусство декламации.

Дома мальчику достаточно было прослушать сделанные преподавателем звуковые записи, и стихи словно отпечатывались у него в памяти.

Свой первый диплом ребенок получил в 2023 году, когда ему было пять лет. В регионе решили провес­ти фестиваль детского творчества «Өнеріміз саған – Қазақстан!». Стать его участниками призвали маленьких представителей всех этносов, проживающих на востоке страны. Организаторы предусмотрели номинации в разных видах национального искусства: игре на музыкальных инструментах, танцах, исполнении песен, декоративно-прикладном творчестве, а также чтении стихов. По предложению Меруерт Мадетовны решили, что Тимофей выступит со стихотворением известного акына и журналиста Болата Усенбаева. Малыш воспринял конкурс как приключение. Готовился увлеченно, с желанием. Анастасия вспоминает, что сын не просто на слух заучил рифмованные строчки на казахском языке – он понял их смысл, настроение.

– Тима декламировал очень выразительно, – продолжает мама юного чтеца. – Он трогательно передал чувство любви автора к родной земле. Педагоги сняли видео и отправили жюри. В итоге сын был награжден дипломом третьей степени.

Чуть позже непосредственность и искренность дошкольника растрогали уже столичное жюри рес­публиканского конкурса «Мен Тәуелсіз елімнің пат­риотымын». Специалисты отметили невероятный артис­тизм Тимофея, он стал победителем в номинации.

В этом году Тимофей пошел в первый класс. Среди его новых друзей – мальчики-казахи, и по словам Анастасии, сын не раз говорил: «Хочу знать казахский так же, как мои друзья, хочу говорить на казахском».

– Идем куда-то или обсуждаем что-то, он постоянно спрашивает, как это будет на казахском, – замечает мама юного дарования. – Заглядываем в смартфон, ищем, запоминаем. Так что мы учимся вместе с сыном.

Осенью в школе объявили о новом республиканском конкурсе «Мың бала». Прежние победы так воодушевили мальчика, что он заверил свою учительницу: займем первое место! В год 180-летия Абая выбор пал, конечно, на произведение классика. Тима с настроением занимался в школе, вечером прослушивал надиктованные педагогом звуковые файлы. Ловил интонации, оттачивал произношение, запоминал, осмысливал, добавлял свои эмоции... В конце ноября в усть-каменогорскую школу пришла отличная новость: первоклассник Тимофей Еремин стал победителем в номинации «Абай оқулары».

– Все наши учителя горячо поддерживают интерес Тимы к казахскому языку, – заключила мама юного чтеца. – Пусть прозвучит высокопарно, но когда я смотрю на сына, понимаю, что язык – главное средство, связывающее людей.