Тимур Карагойшин сменил должность главы комитета МИИР на вице-министра

Постановлением Правительства Казахстана Карагойшин Тимур Джиенбаевич назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК, освободив должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Трудовую деятельность начал в 1978 году.

В 1985-1991 годы – мастер, прораб передвижных механизированных колонн.

В 1991-1994 годы – директор хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро Комитета по архитектуре и строительству Уральского облисполкома, Фурмановское малое предприятие «Саулет».

В 1994-1996 годы – заместитель главы Жалпакталской районной администрации ЗКО.

В 1996-2001 годы – главный специалист, заместитель директора по дорфонду Уральского казенного предприятия «Оралавтодор».

В 2001-2002 годы – директор Западно-Казахстанского областного центра Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли РК.

В 2002-2005 годы – и.о. начальника, начальник управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, заместитель директора, и.о. директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО.

В 2005-2007 годы – заместитель акима города Уральска.

В 2007-2008 годы – директор дирекции по проектированию и капитальному строительству филиала АО «НК «Қазақстан Темір Жолы».

С октября по ноябрь 2008 года – советник акима ЗКО.

В 2009-2010 годы возглавлял коммерческую организацию.

С января по июль 2011 года – советник ректора Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева.

В 2011-2013 годы – директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.

С апреля по ноябрь 2013 годы – руководитель управления сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

В 2013-2016 годы – первый заместитель; и.о. генерального директора РГП «Госэкспертиза».

В 2016-2021 годы – генеральный директор РГП на ПХВ «Госэкспертиза».

С апреля 2023 года и по настоящее время занимал должность председателя Комитета по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК – главного государственного строительного инспектора РК.