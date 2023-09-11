Титан геологии Статьи 11 сентября 2023 г. 3:05 57 Гульзада Шакуликова, ректор Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева В этом году ученому Муфтаху Диарову, посвятившему жизнь изучению Каспийского региона, исполнилось бы 90 лет. фото из открытых источников На зыбкой грани между золотистыми бескрайними степями и могучими волнами Каспийского моря раскинулся город Атырау, в сердце которого, словно глыба драгоценного камня в кармане природы, сиял Муфтах Диаров – геологический титан, чей дар понимания земли был невероятно ценен. Неустанное стремление к научным вершинам, вклад в развитие не только геологии, но и родной земли сделали его путь необычно важным и уникальным. Мало кто предполагал, что мальчик из далекой деревни станет исследователем, чье имя будет звучать в научных кругах по всему миру. Началась же его дорога к открытиям на скамьях горно-металлургического института, ныне названного в честь великого ученого Каныша Сатпаева. Там, в университетских аудиториях, Муфтах познал тайны геологии и заложил фундамент для будущей научной славы. Но Муфтах Диаров был не просто геологом – в его сердце жила глубокая любовь к природе и своей земле. Всегда находился на передовой, в гуще событий, в то время как другие могли бы предпочесть уединение лаборатории. Он же проводил дни и ночи в экспедициях, исследуя недра Западного Казахстана, и нашел богатства, которые сделали регион еще ценнее. Будущий казахстанский ученый-геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук Муфтах Диаров окончил в 1955-м институт, работал начальником геологической партии, главным геологом Индерской геологоразведочной экспедиции. Далее был заведующим лабораторией Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института, заместителем директора, директором и заведующим лабораторией Института химии нефти и природных солей АН КазССР. В 1992–1997 годах – заместитель академика-секретаря Западного отделения НАН РК. С 1997-го – вице-президент АО «Атырау-Ғылым». Занимался проблемами поисков и разведки борных и борно-калийных солей в Прикаспийской низменности. Разработал методику разведки минеральных солей. Участвовал в открытии крупных месторождений боросолевых руд Сатимола, Индерское. Пройдя разные профессиональные ступени, Муфтах Диаров всегда оставался верен своей страсти – поиску и разведке минеральных солей. Его исследования и методики стали ключом к открытию крупных месторождений борных и борно-калийных солей, что не только обогатило ресурсы страны, но и сократило затраты на поиски. В 1964 году Муфтаха Диарова приглашали экспертом в ООН, звали также работать в Институт геологических наук им. К. Сатпаева, в Казахский институт минерального сырья. Но известный в научных кругах Советского Союза молодой ученый был настолько предан Атырауской области, что предпочел остаться в родном краю. Муфтах Диарович занимался исследованиями по геологии и геохимии галогенных формаций Западного Казахстана. Установил закономерности формирования и размещения залежей горно-химического сырья Прикаспийской впадины и Южно-Предуральского прогиба. Ученый разработал и внедрил в производство новый промышленный метод поисков залежей боратов и калийных солей. После научного обоснования для практического подтверждения нового метода государством были выделены специальные средства. Для этой цели на соляных массивах Сатимола, Шугуль и Матенкожа были проведены геофизические работы методом отраженных волн и корреляционным методом преломленных волн. По результатам проведенных геофизических работ на карте были обозначены предполагаемые участки размещения залежей боратов и калийных солей. Причем благодаря его методикам можно было находить месторождения минеральных солей без необходимости бурения, что означало экономию ресурсов и сохранение окружающей среды. Примечательно, что когда позднее на этих участках бурили поисковые контрольные скважины, испытания на всех трех соляных массивах подтвердили наличие там продуктивных горизонтов. Так, на крупном соляном массиве Матенкожа из пробуренных семи скважин в шести обнаружены борно-калийные и калийные соли. Муфтах Диарович является одним из первооткрывателей крупнейших элювиальных боратовых месторождений № 99, 100 и 102 Индерского купола и уникального Сатимолинского месторождения боратов. Открытие этих борных месторождений обеспечило сырьем горнодобывающую и перерабатывающую промышленность страны на многие десятилетия. В настоящее время особую актуальность в связи с необходимостью создания в Казахстане предприятий по производству собственных калийных удобрений приобрели его научные труды по изучению калийных солей. Темой отдельного разговора может стать путь Муфтаха Диаровича в науке. В январе 1972 года он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Свое направление в науке он сам разрабатывал, сам развивал. Именно поэтому авторитет ученого в научных кругах по вопросам проведения комплексных научных исследований по изучению горно-химического сырья Западного Казахстана бесспорен. Его научное наследие известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Работы ученого переведены на множество языков и признаны важными в мировой геологической науке. Профессор Атырауского университета нефти и газа Муфтах Диарович Диаров был первым геологом – доктором наук нашего края, первым доктором наук, постоянно работающим в регионе проведения своих научных исследований, и единственным на сегодняшний день в области академиком Национальной академии наук РК. Его научные труды – воистину золотой фонд для будущих поколений в освоении колоссальных минерально-сырьевых ресурсов края. Как страстный сторонник сохранения экологического равновесия и внимательный наблюдатель за состоянием природы родного края он не упускал возможности выступать в защиту окружающей среды и напоминать об ответственности. Его открытия не только обогатили страну, но и способствовали снижению экологической нагрузки на природу. Ученый неустанно напоминал руководству страны и иностранным компаниям, добывающим у нас нефть, что дышать в Атырауской области все труднее и нужно бережнее относиться к природе края. Разменяв девятый десяток лет, он был готов к изучению всего нового и неизведанного. Как истинный геолог и ученый академик Диаров всегда искал, находил и не сдавался. Он останется в наших сердцах как символ настоящего героя, внесшего неоценимый вклад в развитие науки и сохранение природы. #юбилей #память #ученый #биография #жизнь #Геолог #Муфтах Диаров