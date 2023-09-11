Титан геологии

На зыбкой грани между золотистыми бескрайними степями и могучими волнами Каспийского моря раскинулся город Атырау, в сердце которого, словно глыба драгоценного камня в кармане природы, сиял Муфтах Диаров – геологический титан, чей дар понимания земли был невероят­но ценен.

Неустанное стремление к научным вершинам, вклад в развитие не только геологии, но и родной земли сделали его путь необычно важным и уникальным.

Мало кто предполагал, что мальчик из далекой деревни станет исследователем, чье имя будет звучать в научных кругах по всему миру. Началась же его дорога к открытиям на скамьях горно-металлургического института, ныне названного в честь великого ученого Каныша Сатпаева. Там, в университетских аудиториях, Муфтах познал тайны геологии и заложил фундамент для будущей научной славы.

Но Муфтах Диаров был не просто геологом – в его сердце жила глубокая любовь к природе и своей земле. Всегда находился на передовой, в гуще событий, в то время как другие могли бы предпочесть уединение лаборатории. Он же проводил дни и ночи в экспедициях, исследуя недра Западного Казахстана, и нашел богатства, которые сделали регион еще ценнее.

Будущий казахстанский ученый-геолог, профессор, доктор геолого-минералогических наук Муфтах Диаров окончил в 1955-м институт, работал начальником геологической партии, главным геологом Индерской геологоразведочной экспедиции. Далее был заведующим лабораторией Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института, заместителем директора, директором и заведующим лабораторией Института химии нефти и природных солей АН КазССР.

В 1992–1997 годах – заместитель академика-секретаря Западного отделения НАН РК.

С 1997-го – вице-президент АО «Атырау-Ғылым». Занимался проблемами поисков и разведки борных и борно-калийных солей в Прикаспийской низменности. Разработал методику разведки минеральных солей. Участвовал в открытии крупных месторождений боросолевых руд Сатимола, Индерское.

Пройдя разные профессиональные ступени, Муфтах Диаров всегда оставался верен своей страсти – поиску и разведке минеральных солей. Его исследования и методики стали ключом к открытию крупных месторождений борных и борно-калийных солей, что не только обогатило ресурсы страны, но и сократило затраты на поиски.

В 1964 году Муфтаха Диарова приглашали экспертом в ООН, звали также работать в Институт геологических наук им. К. Сат­паева, в Казахский институт минерального сырья. Но известный в научных кругах Советского Союза молодой ученый был настолько предан Атырауской области, что предпочел остаться в родном краю.

Муфтах Диарович занимался исследованиями по геологии и геохимии галогенных формаций Западного Казахстана. Установил закономерности формирования и размещения залежей горно-химического сырья Прикаспийской впадины и Южно-Предуральского прогиба.

Ученый разработал и внедрил в производство новый промышленный метод поисков залежей боратов и калийных солей. После научного обоснования для прак­тического подтверждения нового метода государством были выделены специальные средства. Для этой цели на соляных массивах Сатимола, Шугуль и Матенкожа были проведены геофизические работы методом отраженных волн и корреляционным методом преломленных волн.

По результатам проведенных геофизических работ на карте были обозначены предполагаемые участки размещения залежей боратов и калийных солей. Причем благодаря его методикам можно было находить месторож­дения минеральных солей без необходимости бурения, что означало экономию ресурсов и сохранение окружающей среды.

Примечательно, что когда позднее на этих участках бурили по­исковые контрольные скважины, испытания на всех трех соляных массивах подтвердили наличие там продуктивных горизонтов. Так, на крупном соляном массиве Матенкожа из пробуренных семи скважин в шести обнаружены борно-калийные и калийные соли.

Муфтах Диарович является одним из первооткрывателей крупнейших элювиальных боратовых месторождений № 99, 100 и 102 Индерского купола и уникального Сатимолинского месторождения боратов. Открытие этих борных месторождений обеспечило сырьем горнодобывающую и перерабатывающую промышленность страны на многие десятилетия.

В настоящее время особую актуальность в связи с необходимостью создания в Казахстане предприятий по производству собственных калийных удобрений приобрели его научные труды по изучению калийных солей.

Темой отдельного разговора может стать путь Муфтаха Диаровича в науке. В январе 1972 года он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук. Свое направление в науке он сам разрабатывал, сам развивал. Именно поэтому авторитет ученого в научных кругах по вопросам проведения комплексных научных исследований по изучению горно-химического сырья Западного Казахстана бесспорен.

Его научное наследие известно не только в Казахстане, но и за его пределами. Работы ученого переведены на множество языков и признаны важными в мировой геологической науке.

Профессор Атырауского университета нефти и газа Муфтах Диарович Диаров был первым геологом – доктором наук нашего края, первым доктором наук, постоянно работающим в регио­не проведения своих научных исследований, и единственным на сегодняшний день в области академиком Национальной академии наук РК. Его научные труды – воистину золотой фонд для будущих поколений в освоении колоссальных минерально-сырьевых ресурсов края.

Как страстный сторонник сохранения экологического равновесия и внимательный наблюдатель за состоянием природы родного края он не упускал возможности выступать в защиту окружающей среды и напоминать об ответственности. Его открытия не только обогатили страну, но и способствовали снижению экологической нагрузки на природу.

Ученый неустанно напоминал руководству страны и иностранным компаниям, добывающим у нас нефть, что дышать в Атырауской области все труднее и нужно бережнее относиться к природе края. Разменяв девятый десяток лет, он был готов к изучению всего нового и неизведанного.

Как истинный геолог и ученый академик Диаров всегда искал, находил и не сдавался. Он останется в наших сердцах как символ настоящего героя, внесшего неоценимый вклад в развитие науки и сохранение природы.