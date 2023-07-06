Титул нужно защитить

В стартовом матче одного из самых престижных теннис­ных турниров Большого шлема первая ракетка Казахстана нанесла поражение американке Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2 и вышла во второй круг Открытого чемпионата Великобритании.

В первом сете наша спорт­сменка уступила, но потом собралась, сделала камбэк и победила. Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Елена 12 раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. За выход в третий круг Уимблдона-2023 казахстанка сыграет с победительницей матча между Нао Хибино из Японии и француженкой Ализе Корне.

– Я немного нервничала... Плохо начала матч, плохо двигалась, сразу проиграла гейм на своей подаче, да и на приеме действовала недостаточно активно. Мне потребовался целый сет, чтобы почувствовать игру и начать играть лучше. Может, я так нервничала потому, что мне очень нравится Роджер (Р. Федерер, знаменитый швейцарский теннисист, который присутствовал на данном матче в качестве зрителя. – Прим. ред.). В детстве я постоянно смотрела, как он играет. Год спустя снова оказаться на этом корте – что-то особенное. Первые матчи всегда тяжелые психологически – нужно войти в ритм турнира. Надеюсь, следующая игра будет легче, – отметила Елена Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что днем ранее на Уимблдоне стартовал и Александр Бублик – первая ракетка Казахстана среди мужчин. В стартовом матче открытого чемпионата Великобритании он со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл американца Маккензи Макдональда. Следующим соперником нашего теннисиста станет еще один представитель США – Джеффри-Джон Вулф.