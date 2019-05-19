Тление на мусорном полигоне близ Алматы ликвидировано, на месте ЧС построят парк

Тление на мусорном полигоне в Алматинской области ликвидировано, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба КЧС МВД РК, тление ликвидировано накануне в 18:10, завершились работы по проливке и засыпке мест очагов тления. Площадь возгорания составила 1 га.
В итоге за три дня работы вертолетами КА-32 и МИ-8 с водосливными устройствами сброшено 840 куб.м. воды, спецтехникой завезено порядка 3 тысяч куб.м. грунта. Всего в ликвидации очагов тления было задействовано 97 единиц техники и 148 человек местных исполнительных органов области и города Алматы, ДЧС области и города Алматы, Службы спасения Алматы, Нац. гвардии, ЦМК, Казселезащиты, ТОО "KAZ Waste Converrsion".
На данный момент инженерной техникой (бульдозеры, грейдеры) полигона ТОО "KAZ Waste Conversion" производятся работы по рекультивации земляной насыпи.
"На этом месте будет парк. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на посадку "зеленого пояса" на территории полигона. В целом мы готовим план мероприятий по оздоровлению окружающей среды. Сначала мы восстановим нарушенные земли, нанесем плодородный слой почвы, а затем высадим деревья и кустарники. Это будет сделано для изменения ландшафта и улучшения санитарно-гигиенических условий территории", – сообщил директор ТОО "KAZ Waste Converrsion" Нурлан Иманбеков.
Напомним, несколько дней в Карасайском районе Алматинской области боролись с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.
Как сообщает пресс-служба КЧС МВД РК, тление ликвидировано накануне в 18:10, завершились работы по проливке и засыпке мест очагов тления. Площадь возгорания составила 1 га.
В итоге за три дня работы вертолетами КА-32 и МИ-8 с водосливными устройствами сброшено 840 куб.м. воды, спецтехникой завезено порядка 3 тысяч куб.м. грунта. Всего в ликвидации очагов тления было задействовано 97 единиц техники и 148 человек местных исполнительных органов области и города Алматы, ДЧС области и города Алматы, Службы спасения Алматы, Нац. гвардии, ЦМК, Казселезащиты, ТОО "KAZ Waste Converrsion".
На данный момент инженерной техникой (бульдозеры, грейдеры) полигона ТОО "KAZ Waste Conversion" производятся работы по рекультивации земляной насыпи.
"На этом месте будет парк. Сейчас мы разрабатываем проектно-сметную документацию на посадку "зеленого пояса" на территории полигона. В целом мы готовим план мероприятий по оздоровлению окружающей среды. Сначала мы восстановим нарушенные земли, нанесем плодородный слой почвы, а затем высадим деревья и кустарники. Это будет сделано для изменения ландшафта и улучшения санитарно-гигиенических условий территории", – сообщил директор ТОО "KAZ Waste Converrsion" Нурлан Иманбеков.
Напомним, несколько дней в Карасайском районе Алматинской области боролись с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.