Точки духовного притяжения

Один из них – историко-крае­ведческий музей, второй – Литературный музей Ильяса Есенберлина. Каждый из них интересен и уникален по-своему.

Вся история Атбасара и сел одноименного района уместилась в залах местного краеведческого музея, основанного в 1978 году. Он располагается в старинном здании, которое уже своим обликом символизирует прошлое и является официально признанным памятником истории и архитектуры. По информации научного сотрудника музея Салтанат Тажбеновой, до революции в этом доме жила купеческая семья. После Октябрьской революции здесь был первый Уездный революционный комитет (ревком). Во дворе дома сохранилась коновязь, рядом с которой установлены два трактора времен первых колхозов.

Одна из экспозиций музея посвящена представителям местной флоры и фауны. Растительный мир здесь не очень разнообразен: на степных просторах района произрастают полынь, ковыль, типчак, овсец, камыш и тростник. Крупные и мелкие озера становятся пристанищем для розовых фламинго, журавлей-красавок, лебедей и уток, а из хищных птиц тут можно встретить ястреба-курганника. Дикий животный мир представлен косулями, сайгаками, волками, лисами, корсаками, зайцами и сусликами. В реках Жабай, Колутон, Ишим, Жыланды водятся карась, линь, окунь, плотва, щука и язь.

Значительное место в экспозиции музея занимает юрта, внут­реннее убранство которой составляют национальная одежда казахов, утварь из дерева и кожи, кошма, домотканые ковры и ювелирные изделия. В зале, посвященном истории района, размещены предметы быта крестьян-переселенцев из России и Украины. Среди экспонатов – прялка, самовары, рубель, утюги разных времен, орудия труда, а также денежные знаки царских времен.

Следующая экспозиция рассказывает о национально-освободительном движении «Алаш», событиях 1930-х годов, об участии атбасарцев в Великой Отечественной войне и целинной эпопее. Пулемет «Максим», фотодокументы, трофейное оружие и многие другие экспонаты вызывают живой интерес посетителей музея, которые узнают, что на фронт из Атбасарского района было призвано 5 825 человек. Из них 2 907 сложили головы, с честью выполнив свой воинский долг на разных фронтах (среди атбасарцев были участники Сталинградской битвы и боев под Москвой). Гордость земляков – Герой Советского Союза Акан Курманов. Прославились самоотверженным трудом уже на мирной ниве 13 тружеников сельского хозяйства, ставшие Героями Социалистического Труда.

Атбасарская земля является малой родиной не только известного писателя Ильяса Есенберлина. Среди имен, которыми гордятся жители района, – писатель-фронтовик, автор книг «Золоторогая сайга» и «Слово Абая» Сейтжан Омаров, тяжелоатлеты – олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира и Европы Анатолий Храпатый и двукратный паралимпийский чемпион Давид Дегтярев, чемпион мира, Европы и Азии по армрестлингу Марат Асаинов.

Но все же к знаменитому на весь мир автору трилогии «Кочевники» у атбасарцев особое отношение. В небольшом городке установлен памятник выдающемуся писателю, а с 1999 года действует Литературный музей Ильяса Есенберлина.

В залах музея все дышит памятью, чувствуется особое, трепетное отношение к творческому наследию писателя. Здесь собраны сведения о детстве и юности будущего классика казахской литературы, фронтовых годах, многочисленные газетные и журнальные статьи о нем, рецензии на его произведения и, конечно же, книги Ильяса Есенберлина. Сегодня в музее хранится порядка 2 500 экспонатов, среди которых – редкие фотографии из семейного архива, личные вещи писателя, а также магнитофонная запись его голоса.

Историко-краеведческий музей и Литературный музей Ильяса Есенберлина являются для атбасарцев точками духовного притяжения, создают наряду с другими местными культурными и образовательными учреждениями очень нужный для жизни фон, от которого зависят настроение и духовное состояние людей. Атбасарцы бережно хранят память о прошлом и с оптимизмом смот­рят в будущее, ведь в следующем году их город будет отмечать свой 180-летний юбилей.