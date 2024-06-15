Точки роста на карте страны

Конаев и Алатау станут контрмагнитами Алматы

Асет Калымов

Ровно два года назад, согласно Указу Главы государства, маленький провинциальный экс-Капшагай, переименованный в Конаев, обрел статус админис­тративного центра Алматинской области. С тех пор здесь развернулось масштабное строительство жилья, инфраструктуры, социальных объектов.

В Конаеве, напоминающем сегодня гигантскую стройплощадку, благоустраиваются цент­ральный парк, пляжная зона, ремонтируются дороги, ведут озеленение, проводят уличное освещение. Горожане начинают привыкать к статусу жителей областного центра.

По воспоминаниям представителей местной общественнос­ти, публицистов Зарыккана Есильбаева, Владимира Тарана, ветеранов труда Мухтара Айсаутова, Имангали Зхиева, Светланы Джумажановой, Капшагай был основан в 1970 году по инициативе Динмухамеда Кунаева. Тогда здесь построили одноименную ГЭС, водохранилище. В годы независимости экс-Капшагай стал известен как центр казино и курортный городок. Теперь же у него началась совершенно новая история.

– Мы рады, что благодаря решению Президента страны уделяется­ большое внимание воп­росам развития нашего города, – говорит писатель Владимир Таран. – Нам, старожилам, преобразования видны невооруженным глазом. Конаев растет, становится презентабельнее. Главное – открылись большие перспективы у горожан. С появ­лением новых предприятий отпадет надобность ездить на заработки в Алматы. Верю, в скором будущем здесь будет город-сад!

По данным местных властей, за последние два года население Конаева выросло с 50 тыс. до 70 тыс. человек. Сказалась не только передислокация госорганов из Талдыкоргана, но и миграция представителей других сфер и отраслей. Обострился квартирный вопрос, особое внимание уделяется жилищному строительству. Так, с начала года введены в строй 10 тыс. кв. м жилья, за счет частных инвестиций возводятся 25 многоквартирных домов.

Что касается в целом Алматинской области, то после изменения ее административно-террито­риального устройства пересмот­рена стратегия развития региона, поставлена цель построить здесь крупный транспортно-логистичес­кий и туристический хаб.

Второй точкой экономического роста и контрмагнитом Алматы станет город Алатау, образованный, согласно Указу Главы государства, в начале текущего года. В перспективе его территория расширится до 88 тыс. га. Соглас­но Генплану, к 2050 году технополис будет состоять из четырех инновационных районов, которые разместят вдоль Капшагайской автотрассы.

По прогнозам экспертов-урбанистов, здесь будут проживать около 2 млн человек. В связке с Конаевым новый населенный пункт должен существенно разгрузить Алматы, перетягивая к себе студенческую молодежь и рабочую силу.

– Создание урбанизированного района позволит решить проб­лемы экологии, транспортного коллапса и точечной застройки, обострившихся в Алматы, – рассказал начальник областного управления архитектуры и градостроительства Болат Мусылманбеков. – В рамках флагманского проекта Alatau City на пространстве между мегаполисом и Конаевым предпола­гается масштабное строительство жилья, производственных и социаль­ных объектов. Планируется создание до миллиона рабочих мест, ежегодный поток туристов в регион составит около четырех миллионов человек.

По проекту ключевым инвес­тором выступает сингапурская группа компаний Surbana Jurong, имеющая большой опыт в деле урбанизации в Китае, Индии, странах Юго-Восточной Азии.

В ходе недавнего госвизита в Сингапур Глава государства отметил, что Alatau City должен стать интегрированным мегаполисом, международным деловым хабом с продуманной инфраструктурой. В городе предполагается развивать IТ-технологии, возобновляемые источники энергии, агробизнес, здравоохранение. Для привлечения инвестиций создана СЭЗ Alatau, на территории которой предусмотрены налоговые и таможенные льготы.

По оценкам экспертов, реализация проекта Alatau City, за основу которого взят опыт создания таких известных центров, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь, станет одной из значимых страниц в истории современного Казахстана.

Область Жетысу: вышли из бюджетной тени

Дина Боранбаева

Незаметно минуло два года с того времени, как на карте страны появилась область Жетысу. За это время перспективный регион показал один из самых высоких в стране темпов экономического роста – в 117,4% (2023 год). Было привлечено 350 млрд 800 млн тенге инвес­тиций с ростом более чем в 15%.

Инвестиции – один из показательных трендов молодой облас­ти: только в 2023-м было реализовано 47 проектов с созданием 1 257 рабочих мест. Из привлеченных с начала нынешнего года 59 млрд тенге без малого 49 млрд составляют частные средства. Немаловажно, что данное финансирование активно направляют на поддержку социальной сферы. Буквально на днях, к примеру, руководство области подписало трехсторонний меморандум о строительстве в Талдыкоргане современного онкологического центра за счет инвесторов.

фото Жениса Ыскабая

Особое внимание уделяется решению жилищных вопросов населения. Так, за прошлый год было сдано свыше 327 тыс. кв. м, что на 11% больше в сравнении с 2022-м. За четыре месяца текущего года построено более 62 тыс. кв. м жилья.

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 14 новых производств и расширили пять действующих. После простоя запущен и вовсю работает Аксуский сахарный завод, который вместе с Коксуским за минувший сезон произвел 63 тыс. тонн сахара.

В этом году в регионе посевные территории в целом расширены до 524 тыс. га с увеличением площадей сахарной свеклы до 12 600 га. Эта культура всегда была приоритетной для Семиречья, говорят местные аграрии, подчеркивая, что благодаря активной государственной поддерж­ке и внедрению современных технологий растут не только поля, но и урожайность. В 2024-м сельские труженики намерены собрать порядка 550 тыс. тонн корнеплода. К 2026 году посевы сахарной свеклы намерены увеличить до 15 тыс. га с валовым сбором в 700 тыс. тонн. Не за горами тот день, когда Жетысу вновь обретет славу самого сахарного региона страны, надеются крестьяне.

Сейчас по объему валовой продукции сельского хозяйства Жетысу занимает 10-е место в республике, являясь одним из лидирующих производителей яиц, молока и мяса.

Не сбавляет темпы и промышленное производство: с начала 2024-го в области открыто три новых предприятия и расширено два действующих. На стадии завершения – новый завод по производству промышленных аккумуляторов. Также в Талдыкоргане ведется строительство предприятия по выпуску дож­девальных машин мощностью в 960 единиц в год, что позволит дополнительно охватывать влагосберегающими технологиями по 30–40 тыс. га полей.

В особом фокусе – социальная сфера: разделение огромной Алматинской области положительно сказалось на жизни в районах, которые зачастую оставались в «бюджетной» тени.

– Это было дальновидное решение, – считает председатель маслихата области Жетысу Гульнар Тойлыбаева. – В составе прежней Алматинской облас­ти бюджет был большой, но основная часть средств уходила в алматинский регион, так как ближе к мегаполису сосредоточены густонаселенные пункты, где всегда возникали различные социальные проблемы: трехсменные и аварийные школы, нехватка медицинских объектов, отсутствие дорог, коммуникаций и другие. За годы в составе Алматинской области наши отдаленные сельские населенные пункты оставались без внимания, хотя там тоже копились годами нерешенные вопросы. В настоящее время у нас идет активное строительство и капитальный ремонт школ, больниц, дорог, возводятся новые блочно-модульные медицинские пункты, спортивные объекты, в том числе в отдаленных и малочисленных аулах. Положительные изменения отмечают и крестьяне, так как агропромышленному комп­лексу также теперь уделяется повышенное внимание. За два прошедших года мы продемонстрировали высокие показатели развития, занимая лидирующие места по основным социально-экономическим индикаторам. При разделении бюджет Жетысу составлял 370 миллиардов тенге, а на сегодня он превышает 506 миллиардов. Два года назад многие сомневались в возможностях нового региона. Теперь мы на деле видим, что это был стратегически верный шаг, ставший новой точкой роста.

Область Абай: прошедшие два года благотворно повлияли на жизнь людей

Флора Левина

Если подвести итоги двух лет, то вновь образованная область добилась хороших результатов. Валовой регио­нальный продукт увеличился с 2,4 трлн тенге до 3 трлн тенге. Только за прошлый год объем промышленного производства увеличился в 1,3 раза – с 1,2 до 1,6 трлн тенге.

Существенный вклад в развитие экономики области вносят предприниматели. С 2022 года в области открыты 3,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, и на сегодня их количество превысило 53,2 тыс. единиц, обеспечивая работой более 100 тыс. человек.

За два года в экономику облас­ти привлечено порядка одного триллиона тенге инвестиций, в том числе 671 млрд тенге – частные инвестиции.

фото Бексултана Матешова

Реализовано пять инвестиционных проектов на 31,2 млрд тенге. Инвестиционный портфель области солидный: в него включено 22 проекта на общую сумму 2 трлн тенге. Их претворение в жизнь поможет создать 7,7 тыс. рабочих мест.

Как считает заместитель председателя Общественного совета области Абай Николай Исаев, прошедшие два года благотворно повлияли на жизнь всех жителей региона.

– Принята программа развития области Абай. Надеемся, что она станет импульсом для дальнейшего развития. Главное в этом вопросе – возрождение региона в качестве логистического центра страны, о чем не раз упоминал Глава государства, – говорит Николай Исаев. – Особое внимание следует уделять строительству транспортной инфраструктуры. Прокладка железнодорожной ветки Бахты – Аягоз, которая началась в декабре прошлого года, позволит производить перевалку грузов из Китая. Кроме того, было бы неплохо возродить судоходство, поскольку у этой отрасли невероятно высокий экономический потенциал.

В области Абай активно ре­шаются и многие другие воп­росы – от развития медицины, образования до сферы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, вскоре начнется строительство новой ТЭЦ. Новые проекты позволяют повысить уровень жизни людей.

Область Улытау: проблемы находят решение

Юлия Пулина

Во вторую годовщину «восстановления исторической справедливости» – так называют улытаусцы образование области – люди, оценивая работу государственных органов, констатируют: «Лед тронулся».

– По историческим меркам два года – небольшой срок, – констатирует председатель совета ветеранов города Жезказгана Мурат Казамбаев, отмечая, что за это время решить все накопившиеся проблемы практически невозможно. – За последнюю четверть века город пришел в упадок, замерло строительство жилых домов и соцобъектов, были закрыты важнейшие узкопрофильные больницы, не было качественного водоснабжения, требовалась модернизация ТЭЦ, инженерных коммуникаций. Однако в ответ мы слышали лишь обещания.

С образованием области Улытау многие проблемы находят свое решение. Строятся дома, новое жилье уже получили 255 семей, идет замена труб теплоснабжения, решаются вопросы водоснабжения. В этому году доступ к централизованной качественной питьевой воде на селе достиг показателя в 96,6%. В ряде районов дополнительно установлено шесть модульных водоочистных комплексов.

фото акимата Улытау

В 2023 году отремонтировано и построено 106,2 км дорог в области. В текущем году средний ремонт проводится на 47 автодорогах Жезказгана.

В области возобновились работы на долгостроях. Завершено строительство общежития для школы-интерната им. Абая в Жезказгане, Дворца школьников в Сатпаеве, детских садов в этих городах. Осенью обещают ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Жезказгане.

Благодаря пилотному проекту в сфере образования «Комфорт­ная школа» в поселке Геологичес­ком возобновлено строительство школы.

– Это важнейший проект, – подчеркивает депутат областного мас­лихата, директор Палаты предпринимателей области Улытау Гульмира Каженова. – Сельчане несколько лет просили построить здесь учебное учреждение. На учебу детям приходится ежедневно ездить из села в город и обратно. Особенно непросто в зимний период. Завершение проекта планируется к 1 сен­тября текущего года.

Многое делается по линии здравоохранения. В поселке Жез­ды отремонтировали больницу, начато строительство новой клиники в Улытауском районе. В Жанааркинском районе открыта больница на 250 посетителей. В этих же районах введены в экс­плуатацию четыре современных фельдшерско-акушерских пунк­та, еще три – на этапе строительства. Решается вопрос дефицита медицинских кадров.

Положительная динамика наб­людается по всем отраслям. К осени планируется открытие геологического кластера в поселке Геологическом близ Жезказгана. В поселке Жезды ждут инвесторов для разработки запасов кремния и марганца. В 2023 году запущено строительство трех новых производств: это кирпичный завод, опытный завод гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов, комплекс по производству мясных изделий. Возоб­новлена работа единственной в регионе птицефабрики.