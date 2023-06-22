Точно в цель!

Турнир, призванный способствовать развитию этого вида спорта в Казахстане, стал знаковым мероприятием, подчеркнувшим прочные дружественные связи нашей страны с государствами ближнего и дальнего зарубежья. С традиционным радушием были встречены спортсмены из России, Кыргызстана, Туркменистана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кореи, Пакистана, Судана. Честь Казахстана отстаивали на соревнованиях 44 спортс­мена из Астаны, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областей.

С приветственным словом обратились к участникам турнира руководитель управления физической культуры и спорта г. Астаны Самат Жилкибаев и заместитель директора дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Азамат Имашев. Успехов спортсменам пожелал известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира Илья Ильин.

Почетными гостями турнира стали председатель Белорусской федерации стрельбы из лука Николай Марусов, старшие тренеры сборной команды России Станислав Забродский и Галина Шадрина, главный тренер национальной сборной Судана Адам Муджахид Ибрагим, председатель Национальной федерации стрельбы из лука Туркменистана Вепа Сахедов, руководитель сборной Казахстана Едиль Темирбеков.

Особое внимание на соревнованиях было уделено стрелкам-юниорам как продолжателям славных спортивных традиций. Представлявшие Астану 16-летние Арлан Кудайбергенов и Иван Ковалев, проявив мастерство, завоевали серебряную и бронзовую медали в личном первенстве по стрельбе из блочного лука.

В личном первенстве среди юниоров весь пьедестал заняли россияне: золотую медаль завоевал Александр Гонгоров, серебряную – Владимир Югай, бронзовую – Тимофей Уткин.

В командном зачете среди смешанных пар золотая медаль у Полины Зенцовой и Александра Гонгорова (Россия), серебряная – у Марии Тараяровой и Вадима Танчева (Россия), бронзовая – у Анастасии Трутченковой и Филиппа Курленко (Беларусь). В стрельбе из классического лука точнее всех оказались спортсменки из Беларуси Карина Деминская и Анна Марусова.