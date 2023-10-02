Токаев дал поручение по финансовому оздоровлению "Казпочты"

Фото: akorda.kz

Президенту было доложено об итогах работы АО «Казпочта» за 8 месяцев 2023 года. В частности, за счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы «Казпочты» за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила Асел Жанасова, планируется расширить филиальную сеть, обеспечив доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что АО «Казпочта» создает единую экосистему для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов.

Главе государства была представлена информация, что планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.