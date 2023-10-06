Токаев дал поручения по проведению народного IPO компаний фонда "Самрук-Казына"

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Главе государства было доложено об итогах деятельности фонда за 8 месяцев текущего года.

Президенту были представлены производственные и финансовые показатели, а также ожидаемые результаты деятельности группы компаний АО «Самрук-Казына» по итогам года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации приоритетных проектов группы фонда. Так, до конца года планируется завершение шести крупных проектов (реконструкция водовода Астрахань – Мангышлак, газификация местностей «Сарша» и «Теплый пляж», строительство 2-й нитки газопровода Бейнеу – Жанаозен, строительство лупинга газопровода Макат – Северный Кавказ, восстановление 1-го блока ГРЭС-1, усиление электрической сети западной зоны Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан).

Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе реализации плана приватизации активов фонда. Согласно представленной информации, планируется завершение SPO KEGOC до 10 ноября 2023 года.  

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по реализации инвестиционных проектов, а также приватизации непрофильных активов и проведению народного IPO компаний фонда «Самрук-Казына».

 

 

#Токаев #президент #экономика #Самрук-Казына

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