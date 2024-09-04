Токаев дал ряд поручений главе ЦИК
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент был проинформирован о ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые аспекты реализации стратегии развития Центральной избирательной комиссии. Пo итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений.
Напомним, что референдум назначен на 6 октября