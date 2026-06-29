Токаев и Кобахидзе провели переговоры в узком составе

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее об этом проинформировали в Акорде, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев отметил, что данный визит имеет исключительно важное значение с точки зрения укрепления казахско-грузинского партнерства.

«Уверен, что этот визит увенчается настоящим успехом. Хочу отметить, что Грузия рассматривается Казахстаном как стратегически важный и традиционный партнер. Мы поддерживаем тесные связи во многих сферах, будь то экономика или гуманитарная область. Убежден, что такое взаимодействие должно быть продолжено. Как Глава государства я, безусловно, приложу все усилия для того, чтобы наше сотрудничество поступательно развивалось и приносило результаты. Вы являетесь стратегическим партнером Казахстана. Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с Вашей страной. Наш народ искренне уважает Вашу страну и Ваш народ. Сегодня очень много казахстанских туристов посещают Грузию, и они возвращаются с исключительно положительными эмоциями. Конечно, существуют и определенные нереализованные возможности, и мы должны приложить усилия, чтобы должным образом использовать весь имеющийся потенциал для придания дополнительного импульса нашему двустороннему сотрудничеству», – сказал Глава государства.

🇬🇪 Ираклий Кобахидзе заявил, что для него огромная честь находиться в Казахстане и проводить данную встречу.

«Мы придаем особое значение отношениям между Грузией и Казахстаном и очень рады, что это партнерство стало стратегическим. В этом и заключается истинная суть нашего сотрудничества. Однако, как Вы уже упомянули, существует огромный нереализованный потенциал, и мы должны сделать все возможное, чтобы задействовать его по максимуму. Мы поддерживаем очень прочные политические и экономические связи между нашими странами, а также взаимодействие в области образования, культуры и многих других сферах. И мы с большим энтузиазмом настроены на укрепление связей во всех этих направлениях. Этот визит имеет особое значение, поскольку мы подписываем Совместное заявление о стратегическом партнерстве. Уверен, что оно даст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Это партнерство основано на общих ценностях, именно поэтому у наших отношений огромный потенциал. Я хотел бы поблагодарить Вас за личную поддержку дружбы и взаимодействия между двумя нашими государствами», – подчеркнул Премьер-министр.

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