Токаев и Жапаров провели заседание Высшего межгосударственного совета РК и КР

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Астане под председательством президентов Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова состоялось шестое заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении Токаев отметил, что казахско-кыргызские взаимодействия развиваются в духе стратегического партнерства.

– Укрепляются союзнические отношения. Сегодня мы подпишем историческое соглашение, которое откроет широкие возможности для развития двусторонних контактов. В этом нет никаких сомнений. Мы смотрим на это с большой надеждой. У нас есть весь необходимый потенциал. Уверен, заседание Высшего межгосударственного совета будет способствовать дальнейшему расширению сфер сотрудничества и выведет наше партнерство на новый уровень, – заявил президент Казахстана.

Он сообщил, что в ходе сегодняшнего заседания будут обсуждены наиболее актуальные вопросы сотрудничества двух стран.

– Убежден, наше взаимодействие, прошедшее испытание временем, имеет большое будущее. В этом направлении мы должны приложить необходимые усилия. Работа Высшего межгосударственного совета придаст особый импульс развитию казахско-кыргызских отношений, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент Кыргызской Республики отметил важность дальнейшего углубления партнерства по широкому спектру направлений.

– Сегодняшнее мероприятие будет способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-казахских отношений. Отрадно, что наши переговоры проходят в духе традиционно союзнических и стратегических связей. Кыргызстан проводит внешнюю политику, направленную на углубление двусторонних связей с Казахстаном. Важно поддерживать друг друга, думать о будущем и совместно решать проблемы. Органы исполнительной власти Кыргызстана осуществляют соответствующие меры для реализации решений Высшего межгосударственного совета между двумя странами. Уверен, что данные встречи придадут новый импульс взаимному сотрудничеству, – сказал Садыр Жапаров.

Президенты подчеркнули, что состоялся плодотворный обмен мнениями, определены приоритеты и дальнейшие задачи двустороннего взаимодействия.

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров выразили обоюдное стремление вывести отношения между Казахстаном и Кыргызстаном на качественно новый уровень.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере торгово-экономической, транспортно-логистической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

На мероприятии с докладами выступили заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, первый заместитель председателя Государственного комитета национальной безопасности – директор Пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов, первый заместитель министра энергетики Кыргызстана Назгуль Усенова, заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Алмазбек Сокеев, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Алтынбек Максутов.

#Токаев #заседание #совет #Жапаров

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