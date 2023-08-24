Токаев: Казахстан хотел бы внести вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника

Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Об этом президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс», который проходит в рамках 15-го саммита БРИКС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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«Под лозунгом председательства ЮАР «БРИКС и Африка» Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом.

Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника.

Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности», – отметил глава государства.