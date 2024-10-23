Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути

Президент , Паводки
32
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. По его словам, день принятия Декларации о государственном суверенитете Казахстана знаменует собой начало нашей священной Независимости. Как сказал президент, успеха может добиться только та нация, которая с уверенностью смотрит в будущее, преодолевая все трудности и невзгоды.

«Казахстан никогда не свернет с намеченного пути. Мы вновь доказали это во время разгула стихии в этом году. Недавние беспрецедентные паводки стали большим испытанием для страны. Под водой оказались целые населенные пункты. В 10 регионах было объявлено чрезвычайное положение. Тысячи людей в одночасье лишились своего крова и имущества. Вы знаете, что в этот критический момент я выступил с особым обращением к народу, в котором заверил граждан, что ни один человек не останется вне зоны нашего внимания. Государство сдержало свои обещания. В кратчайшие сроки было построено около 2700 домов. Более 9 тысяч семей получили компенсацию за утраченное жилье, было приобретено около 6000 домов. С лета тысячи семей уже отметили новоселье. За это небольшое время государство восстановило большую часть поврежденной инфраструктуры», – напомнил Касым-Жомарт Токаев.

По оценке главы государства, вся проделанная работа стала плодом общих усилий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий стихии, прежде всего спасателей, волонтеров, бизнесменов и неравнодушных граждан.

«Действительно, всеми нашими успехами мы обязаны крепкому единству и сплоченности. Это основа сильной нации и авторитетного государства. Нынешние события в мире доказывают, что без стабильности в стране не будет движения вперед. Эта аксиома подтверждается на примере многих государств, в которых раздор и конфликты привели к застою и деградации. Воистину, только там, где есть единство, будет благополучие. Глубокие всесторонние реформы, которые мы проводим благодаря единству народа и стабильности в стране, служат ключом к развитию и процветанию и уже приносят свои плоды», – заявил президент.
#президент #паводки #согласие

Популярное

Все
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Из села – в чемпионы
Приказано выжить!
Реконструкция близится к завершению
Столичный статус не гарантирует комфорт
Контрафакт на миллионы
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Труба достигла намеченной отметки
Получать наибольший урожай с наименьшими потерями воды
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
В Петропавловске прошел областной конкурс «Өнеріміз саған, Қазақстан!»
Особенности выборов депутатов маслихатов проанализировали эксперты КИСИ
Ценить и сберечь
Образ, сотканный из мифов и легенд
Брейкинг снова на вершине!
«Барыс» одержал первую победу при новом тренере
Триумф «Жетысу»
Университет спорта введут в строй в следующем году
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Засоряют Большой Алматинский канал
Пассажиров поезда в РК обокрали во время сна
Президент: Стремление к миру путем переговоров - это стратегическое благоразумие
Вместе почти 60 лет: супруги Джангазиевы раскрыли секреты семейного счастья
Команда Казахстана по керлингу впервые в истории пробилась в плей-офф ЧМ
Расследования в сфере защиты конкуренции выявили ряд нарушений в Жамбылской области
Чемпионат мира по боксу: определен состав молодежной команды Казахстана
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
Как безопасно перевозить детей транспортом, рассказали в Минпросвещения
Сахарный завод временно прекратил прием сырья в области Жетысу
День Республики – символ гордости и независимости
Уникальным ландшафтом Алматинской области восхитились зарубежные воздухоплаватели
Нарушения в сфере безопасности обнаружили в организациях образования ЗКО
Эксперты ООН предложили рекомендации по регулированию ИИ
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз

Читайте также

Президент присудил госпремии в области литературы и искусст…
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, …
Глава государства принял акима Астаны
Токаев пригласил главу африканской республики с визитом в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]