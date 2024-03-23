Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
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Акорда сделала заявление в связи с террористическим актом в Москве, передает Kazpravda.kz
Президент считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.
По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.
Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.
Напомним, сегодня вечером в Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ Crocus City Hall, сообщается о десятках погибших и раненых.