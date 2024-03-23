Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Президент
227

Акорда сделала заявление в связи с террористическим актом в Москве, передает Kazpravda.kz

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент считает, что терроризму не может быть никакого оправдания, и призывает государства - члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан.

По поручению главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Касым-Жомарт Токаев также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.

Напомним, сегодня вечером в Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ Crocus City Hall, сообщается о десятках погибших и раненых.

#Токаев #Москва #заявление #теракт #осуждение

Популярное

Все
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Экспертную платформу Taldau Talks презентовали в столице
Маулен Ашимбаев: Для реализации идей президента нам нужна солидарность и личная заинтересованность
Препарат против болезней сердца и почек от «АстраЗенека» будут выпускать в Казахстане
Сенатор Бекназаров: Президент на курултае обозначил шаги по дальнейшему развитию общества
SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников
Миссия выполнима: казахские миротворцы прибыли на Голанские высоты
Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Столичные автобусы будут курсировать на Наурыз по расписанию выходных дней
Казахстан нацелен завоевать 80 лицензий на Олимпиаду
Профилизацию колледжей с учетом спроса рынка труда проведут в РК
Обряд «тұсау кесу» одновременно провели в Жетысу 50 малышам
Доля старых машин вышла на годовой максимум в Казахстане
Даурен Елеусинов проиграл нокаутом «наследнику GGG»
Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду по таеквондо
Горе луковое: около 160 тыс. тонн продукции может сгнить
Индиан-Уэллс: Швёнтек и Саккари разыграют титул
Древние казахские городища могут включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Умер актер Александр Ширвиндт
Столичные коммунальщики работают в круглосуточном режиме
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии

Читайте также

Глава государства принял Жанию Аубакирову
Президент принял руководителя фонда социальных и политическ…
Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева
Президент принял руководителя национального сейсмоцентра

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]