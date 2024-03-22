В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре

В «Крокус Сити Холле» произошла стрельба, сообщают о десятках погибших и раненых, сообщает Lenta.ru

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По данным РИА Новости, стрельбу в Crocus City Hall открыли трое мужчин в камуфляжной форме. Двое стрелков попали на видео.

По данным источника Mash, на кадрах видны первые секунда атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе.

В то же время позже Mash опубликовал запись, на кадрах которой пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Crocus City Hall, загнанных в угол, из автоматов.

По данным Telegram-канала Mash, бойцы СОБР начали штурм здания «Крокус Сити Холл». Группа вооруженных террористов забаррикадировались внутри здания. По другим данным, четверо из них могли скрыться, бросив оружие и смешавшись с толпой эвакуированных, уточняет источник Lenta.ru в правоохранительных органах.

О том, что четверо из пяти преступников, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», могли скрыться с места преступления, сообщает и Telegram-канал Baza.

В настоящее время в Москве введен план «Сирена». Как пояснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, этот план позволит задержать напавших по горячим следам.

Ведется розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться из «Крокуса». Сотрудники ДПС перекрывают дороги. При этом предварительно автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке. Машину оцепили.

События в «Крокус Сити Холле» являются терактом. Об этом в своем Telegram-канале написала уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким пострадавших.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров назвал стрельбу в «Крокус Сити Холле» гнусным терактом и принес соболезнования родным и близким пострадавших.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте после нападения вооруженных людей на «Крокус Сити Холл». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа центрального аппарата СКР.