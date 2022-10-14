Токаев: Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия – Россия" заявил, что нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость исторических и культурных ценностей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня наша страна входит в тридцатку самых оцифрованных государств-членов ООН. Казахстан готов к активному взаимодействию и обмену опытом в этой сфере. Эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты может стать Международный финансовый центр "Астана", – сказал Токаев.

Он отметил, что МФЦА соединяет в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инструменты. В Центре уже зарегистрировано более 1 400 компаний из 64 стран.

"Мы должны и впредь уделять внимание этой важнейшей сфере, всемерно наполнять ее новым качественным содержанием. Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей. Актуальной задачей является укрепление связей между молодежью наших стран, расширение сотрудничества в сфере образования", – заключил президент.