Токаев наградил орденом «Құрмет» диктора Зулкию Жуматову

Президент поблагодарил работников средств массовой информации за деятельное участие в построении Справедливого, Чистого, Безопасного и Сильного Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

«Вы способствуете укоренению в обществе принципов «Закон и Порядок», «Адал азамат», а также популяризации концепции «Таза Қазақстан». Тем самым вы вносите существенную лепту в обновление образа жизни и сознания нашего народа. Уверен, что и в дальнейшем специалисты информационной сферы продолжат с высокой самоотдачей трудиться во благо страны. Сегодня я подписал Указ о награждении лучших специалистов медиасферы высокими государственными наградами за значительный вклад в развитие журналистики и телевидения Республики Казахстан. Среди награжденных есть и ветераны отрасли, посвятившие всю свою сознательную жизнь информационной сфере. В этом контексте мне хочется особо отметить Зулкию Жуматову – одного из первых профессионалов национального телевидения, знаменитого диктора, которая вела самый первый эфир на казахском языке. Наш народ с особым почтением относится к легенде журналистики, которая отметила уже 106-й день рождения. Поэтому я принял решение о награждении Зулкии Мукановны орденом «Құрмет», – подытожил Глава государства.