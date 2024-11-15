Токаев назначил ряд послов

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Тимур Примбетов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан при Святом Престоле, чрезвычайным и полномочным послом при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительств. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах.

Алмурат Турганбеков назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Мексиканских Соединенных Штатах.

Жанна Сагинова назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике.

Ануарбек Ахметов назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике.

Чрезвычайный и полномочный посол в Швейцарской Конфедерации Кайрат Саржанов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству.

Толежан Барлыбаев освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Словацкой Республике.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Кайрат Лама Шариф освобожден от должности посла в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству.