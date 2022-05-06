Токаев обратился к участникам международной конференции в Туркестане

В Туркестане состоялись первое заседание Совета муфтиев тюркоязычных стран и международная конференция "Вклад тюркских народов в развитие Исламской цивилизации", организатором которого выступил ДУМК, сообщает Kazpravda.kz.

Мероприятия направлены на популяризацию уникальных национально-духовных, нравственных и культурных ценностей тюркских народов, содействию межрелигиозного и цивилизационного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие министр информации и общественного развития Аскар Умаров, председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы, генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, а также религиозные представители Турции, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Кавказа.

В ходе конференции министр Аскар Умаров зачитал приветственное слово Президента Республики Казахстан.

"Сегодняшняя встреча, безусловно, придаст новый импульс духовно-просветительской работе наших стран с общей историей и послужит укреплению наших добрых начинаний. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе конференции!" – говорится в обращении Главы государства.

Также в своем выступлении Аскар Умаров подчеркнул актуальность данной международной конференции, проходящей в исторической и духовной столице тюркского мира, и её вклад в духовно-религиозную жизнь тюркского мира.

Участники конференции выразили надежду, что конференция придаст новый импульс популяризации национально-духовных и культурных ценностей народов тюркоязычных стран и поспособствует укреплению межрелигиозного и культурного сотрудничества.