Токаев обсудил с послом Франции предстоящий визит в эту страну

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Поздравив французского посла с назначением, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что его дипломатическая миссия приходится на очень активный период развития двусторонних отношений. Президент подчеркнул, что Казахстан придает важное значение всестороннему углублению сотрудничества с Францией и пожелал послу Сильвану Гиоге успехов на ответственном посту.

В рамках встречи были обсуждены вопросы повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана во Французскую Республику. Глава государства выразил надежду, что данный визит позволит наметить новые перспективы взаимодействия между Астаной и Парижем и придаст серьезный импульс дальнейшему укреплению казахско-французского стратегического партнерства.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Эмманюэля Макрона 4-5 ноября посетит Французскую Республику с государственным визитом.