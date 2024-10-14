Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Армении
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Глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.