Токаев переговорил по телефону с премьер-министром Армении

Глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Отдельное внимание было уделено качественной реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе официального визита президента Казахстана в Армению в апреле этого года.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки.