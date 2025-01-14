Токаев первым выступил на саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В саммите также приняли участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Руанды Поль Кагаме, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, президент Международного союза охраны природы Разан Аль Мубарак и другие

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби», который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент первым выступил на саммите. В своем выступлении глава государства отметил, что в настоящее время мир сталкивается с рядом критически важных проблем, таких как изменение климата, опустынивание, утрата биоразнообразия, нехватка воды и продовольственная безопасность. Эти вызовы усугубляются геополитической напряженностью и нарушением глобальных цепочек поставок.

Президент подчеркнул, что Казахстан готов решать эти проблемы через амбициозную стратегию, основанную на трех ключевых направлениях – цифровизации и искусственном интеллекте, крупных инфраструктурных проектах и ядерной энергетике.

«На долю энергетических систем во всем мире приходится 75% выбросов парниковых газов и 10% потерь биоразнообразия. Очень важно, что международные партнеры, такие как Masdar, Total, Eni и другие, приняли на себя обязательство по реализации в Казахстане зеленых энергетических проектов общим объемом 43 ГВт. Строительство нашей первой атомной электростанции, которое получило поддержку на общенациональном референдуме, станет важным шагом в направлении устойчивого развития энергетики страны. Казахстан также стремится обеспечить диверсифицированные поставки на мировые рынки критически важных сырьевых материалов, которые необходимы для достижения глобальных целей по снижению выбросов углерода», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент остановился на значении транспортной инфраструктуры.

«Для нашей страны, которая стала ведущим транзитным узлом в Евразии, транзит и транспорт являются важнейшими предпосылками устойчивого развития. Мы активно инвестируем в транспортную инфраструктуру, в том числе в автомобильные и железные дороги, аэропорты и морские порты. В целях дальнейшего расширения коммуникационных возможностей Казахстан намерен развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут и транспортный коридор Север – Юг, а также играть ключевую роль в инициативе «Пояс и путь». Мы нацелены на создание устойчивых цепочек поставок, которые не только укрепляют региональную взаимосвязанность, но и обеспечивают устойчивый экономический рост», – отметил глава государства.

Как он отметил, одним из главных вызовов региона Центральной Азии является глобальное потепление.

«Ускоряющееся потепление может угрожать экосистемам, условиям жизни и продовольственной безопасности, что требует срочных климатических адаптационных стратегий. Регион также сильно зависит от трансграничных рек. Поэтому нам крайне необходимо создать системы раннего предупреждения и улучшить управление водными и земельными ресурсами. Для этого мы должны инвестировать в водосберегающие технологии, модернизировать ирригационные системы, заключить эффективные соглашения об управлении водными ресурсами, а также использовать искусственный интеллект, спутниковый мониторинг и другие цифровые инструменты», – предложил президент.

В выступлении была поднята проблема продовольственной безопасности, также требующая неотложного внимания.

«Для обеспечения стабильных поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки необходимы инновационные подходы. Казахстан, экспортирующий большие объемы пшеницы и муки на международный рынок, нацелен на дальнейшее совершенствование методов и технологий устойчивого сельского хозяйства», – сообщил глава государства.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, чтобы противостоять нынешним вызовам, требуется новая парадигма развития мира, основанная на устойчивости, справедливости и стабильности. Решение глобальных проблем может обеспечить целостная система, построенная на трех важнейших принципах.

«Первое — обеспечение «зеленого» финансирования, которое должно стать значительно более доступным. Второе — расширение международного сотрудничества в области передачи технологий, технической поддержки и научных исследований. Солнечная энергия, умное сельское хозяйство, улавливание углерода и климатические технологии на основе искусственного интеллекта предлагают широкий спектр инновационных решений. Третье — это синергетическое взаимодействие климатических приоритетов, экономического развития и искусственного интеллекта, что может к 2030 году составить более 16% мирового ВВП. Это подчеркивает важность гибкого и индивидуального подхода к поддержке различных целей государств в области устойчивого развития», – заявил президент Казахстана.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал, чтобы сегодняшний саммит стал важной вехой для определения глобальных приоритетов и согласования усилий в области устойчивого развития на ближайшие десятилетия.

#Токаев #выступление #Абу-Даби #саммит

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