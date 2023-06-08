Токаев поблагодарил руководство АБР за вклад в экономику Казахстана

Президент отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы финансирования казахстанских проектов Азиатским банком развития.

Президент сообщил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие сотрудничества между Казахстаном и АБР, и поблагодарил руководство банка за вклад в экономику страны.

В свою очередь Масацугу Асакава рассказал о стратегии странового партнерства для Казахстана на 2023-2027 годы, реализуемой финансовым институтом.