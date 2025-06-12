Токаев подписал большой пакет поправок по АПК, энергетике и функциям госорганов

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Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Законом внесены поправки в Земельный, Лесной, Экологический и Предпринимательский кодексы, а также в 14 законов.

Первый блок поправок направлен на приведение законодательных актов в соответствие с принятым Законом «Об аквакультуре». Поправками в Земельный кодекс установлена возможность предоставления земельных участков из состава земель водного фонда для ведения аквакультуры. При этом регламентированы требования к конкурсной заявке для предоставления земельных участков для ведения аквакультуры. Поправками в Лесной кодекс установлена возможность осуществления на участках государственного лесного фонда деятельности по рыбоводству. Пересмотрены требования к установлению лимитов и квот на пользование животным миром. Закон «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» дополнен новыми формами мер государственной поддержки субъектов агропромышленного комплекса.

Второй блок поправок направлен на реализацию Указа Президента Республики Казахстан от 3 января 2024 года № 429 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», в соответствии с которым функции и полномочия Министерства экологии и природных ресурсов в сфере рыбного хозяйства переданы Министерству сельского хозяйства. В этой связи Законом перераспределены функции между указанными госорганами.

Третьим блоком урегулированы отдельные вопросы в области земельных отношений. Согласно внесенным поправкам в Земельный кодекс, прекращение права недропользования, в целях осуществления которого был предоставлен земельный участок, будет также являться основанием для прекращения права землепользования. Деятельность по проведению агрохимического обследования сельскохозяйственного производства возложена на специально созданное республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения.

Четвертым блоком поправок внесены изменения в Закон «О зерне», направленные на формирование и обеспечение зернового фуражного фонда. Управление фуражным фондом, включая функции по осуществлению мены резервного запаса зерна и мены фуражного фонда, будет осуществляться оператором по зерновому рынку. Правила по управлению фуражным фондом будут утверждены Министерством сельского хозяйства.

Пятым блоком поправок в целях поддержки производителей продукции высокого передела в Законе «Об электроэнергетике» внедрен механизм применения инвестиционного тарифа на электрическую энергию. Поправками в Закон «О естественных монополиях» уровень среднемесячной номинальной заработной платы работников водной отрасли приравнен к уровню заработной платы в отрасли электро- и теплоэнергетики. Текст Закона публикуется в печати.

#президент #законопроект

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