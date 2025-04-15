Токаев подписал поправки по вопросам физкультуры и спорта

Президент,Спорт
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Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации», сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.

Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.

Усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации.

Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.

Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.

Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие «национальные стандарты спортивной подготовки».

Уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.

Текст Закона публикуется в печати.

#президент #Спорт

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