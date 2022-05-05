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Президент
Токаев подписал поправки в конституционный закон о республиканском референдуме

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Цель закона – приведение процедуры голосования в соответствие с действующими нормами и унифицирование формы бюллетеня, используемого при проведении республиканского референдума.

Основной задачей закона является реализация конституционного права гражданина государства на участие в республиканском референдуме.

Закон предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме.

Ожидаемые результаты реализации закона: эффективное использование бюллетеней при голосовании, снижение количества недействительных бюллетеней, повышение участия граждан в управлении делами государства.

Ранее сообщалось, что между тем в ходе обсуждения законопроекта в Сенате с учетом замечаний и предложений депутатов Сената возникла необходимость внесения дополнения в одобренный Мажилисом законопроект.

Председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов отметил, что дополнение Сената касалось подпункта 2) статьи 3 Конституционного закона «О республиканском референдуме», который было предложено изложить в новой редакции.

По словам депутата, вопросы изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы ее управления, основополагающих принципов деятельности республики не могут быть предметом обсуждения референдума.

«В действующей редакции настоящего подпункта Сенат предложил исключить слова «изменение основополагающих принципов деятельности республики и статуса Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, заложенных основателем независимого Казахстана, Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы», – сообщал глава профильного комитета Мажилиса.

Мажилис, согласившись с дополнением Сената, принял Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

 

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