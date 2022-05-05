Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сенат
Сенат исключил из закона "о референдуме" норму о статусе Первого Президента Казахстана
Тусупбекова Лаура

Сенат на пленарном заседании, рассмотрев поправки в закон «О республиканском референдуме», вернул законопроект в Мажилис со своими изменениями и дополнениями, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщалось ранее, законопроект разработан депутатами Парламента Республики Казахстан. Целью законопроекта является приведение процедуры голосования в соответствие с действующими нормами и унифицирование формы бюллетеня, используемого при проведении республиканского референдума.

Основной задачей законопроекта является реализация конституционного права гражданина государства на участие в республиканском референдуме.

Законопроект предусматривает изменения по правилам признания бюллетеней недействительными при подведении итогов республиканского референдума. Кроме того, уточняется процедура голосования гражданином при реализации своего права на участие в референдуме. Ожидаемые результаты реализации законопроекта: эффективное использование бюллетеней при голосовании, снижение количества недействительных бюллетеней, повышение участия граждан в управлении делами государства.

Между тем, в ходе обсуждения законопроекта в Сенате с учетом замечаний и предложений депутатов Сената возникла необходимость внесения дополнения в одобренный Мажилисом законопроект.

Так, предлагается внести поправку, направленную на уточнение вопросов, которые не могут быть предметом республиканского референдума.

«Поправка  вносится в статью 3 Конституционного закона «О республиканском референдуме». Так, в соответствии с решением Конституционного Совета от 4 мая 2022 года № 1 Сенатом предусмотрено, что предметом республиканского референдума может быть исключение из Конституции нормы, касающейся статуса Первого Президента», - уточнил сенатор Андрей Лукин.

Таким образом, Сенатом исключается норма, запрещающая выносить на референдум изменение статуса первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов - исключить из законопроекта эту норму. Речь идёт о пункте 2 статьи 3 ныне действующего Закона.

В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы её правления, основополагающих принципов деятельности Республики».

Теперь этот законопроект повторно предстоит рассмотреть депутатам Мажилиса, и в случае их согласия, документ в дальнейшем направят на подпись Главе государства.

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