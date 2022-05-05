Фото: Kazpravda.kz
Политика , Общество
Парламент Казахстана принял поправки в закон о республиканском референдуме
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании согласился с внесенной Сенатом поправкой в проект Конституционнного закона «О республиканском референдуме», согласно которой исключается норма, запрещающая выносить на референдум изменение статуса Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума, однако Сенат исключил этот пункт.

В редакции Сената эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума лишь вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности республики, формы её правления, основополагающих принципов деятельности республики».

Депутаты Мажилиса поддержали новеллу Сената единогласно. Таким образом, закон считает принятым Парламентом и направляется на подпись Главе государства.

Напомним, 29 апреля 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана предложил провести республиканский референдум по изменениям в Конституцию страны.

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