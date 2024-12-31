Токаев подписал распоряжение о присуждении госстипендии в области культуры

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Глава государства подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2024 году.

Среди получивших госстипендию известная актриса Меруерт Утекешева, лауреат Государственной премии Бибигуль Тулегенова, заслуженный деятель Казахстана, лауреат приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль Самал Еслямова, писатель Дидар Амантай, поэтесса Жадыра Байбуланова, поэт, госдеятель Олжас Сулейменов, народная артистка Казахстана Ирина Лебсак и многие другие.

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