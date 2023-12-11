Казахстанцы могут добровольно отказаться от получения займов и микрокредитов

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности, информатизации и цифровых активов», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: akorda.kz

Текст закона публикуется в печати.

Закон направлен на усиление защиты персональных данных и устранение правового пробела в регулировании деятельности по цифровому майнингу. 

В частности, установлен запрет на сбор, обработку копий документов, удостоверяющих личность, за исключением случаев отсутствия интеграции с объектами информатизации государственных органов и (или) государственных юридических лиц, невозможности идентификации субъекта с использованием технологических средств, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК.

Введена обязанность иммигрантам представлять копии документов, удостоверяющих личность, в целях защиты национальных интересов и обеспечения национальной безопасности страны.

Определяется процедура лишения, приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление деятельности по цифровому майнингу.

Для защиты от мошеннических действий гражданам предоставлено право устанавливать добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов через веб-портал «электронного правительства».

#Токаев #президент #закон #кредиты #информационная безопасность

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