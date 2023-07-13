Токаев поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Нидерландов

По инициативе нидерландской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе беседы рассмотрен ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на обсуждение состояния и перспектив расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Нидерланды занимают первое место по вложению прямых инвестиций в экономику Казахстана, по итогам 2022 года взаимная торговля выросла на 26%, ее объем приблизился к 6 млрд долларов.

Марк Рютте высоко оценил уровень отношений между двумя странами. По его словам, Нидерланды рассматривают Казахстан в качестве основного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе Центральной Азии.

В рамках обсуждения международной повестки глава нашего государства отметил важность налаживания всеобъемлющего сотрудничества всех стран во имя мира и согласия в соответствии с принципами Устава ООН.