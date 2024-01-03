Токаев: Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно

Президент
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По словам президента, конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон, передает Kazpravda.kz

Фото: akorda.kz

На вопрос генерального директора ТОО "Қазақ газеттері" Дихан Қамзабекұлы прокомментировать слухи о том, что глава государства планирует провести референдум по Конституции и в 2026 году вновь принять участие в президентских выборах, Касым-Жомарт Токаев ответил следующее:

– Это дезинформация. Убежден, произвольное внесение изменений в Конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа была осуществлена не для того, чтобы вносить произвольные изменения в Основной закон.

Положение об однократном президентском сроке в Конституции неизменно. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства.

Раз мы коснулись этой темы, воспользуюсь случаем и раскрою некоторые подробности. Идею однократного семилетнего срока я высказывал в закрытых дискуссиях еще 15 лет назад. Тогда это предложение не поддержали. После избрания Президентом взвешивал все «за» и «против», много размышлял, как можно воплотить эту идею на практике.

В 2022 году было реализовано несколько важных конституционных изменений, направленных на ликвидацию суперпрезидентских полномочий. И тогда же мною была предложена идея однократного семилетнего срока. Эта инициатива получила всенародную поддержку. Этим все сказано.

#Токаев #президент #конституция #референдум

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