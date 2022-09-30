Токаев поручил решить проблему нехватки мест в школах области Абай

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай поручил Правительству и акимату навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент отметил, что образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации.

"Сейчас в стране реализуется национальный проект "Комфортная школа". В школах области Абай сохраняется дефицит примерно 9 тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона", – заявил Касым-Жомарт Токаев.