Фото: Kazpravda.kz
Президент , Поручения , Образование
Токаев поручил решить проблему нехватки мест в школах области Абай
Елисеева Екатерина
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью области Абай поручил Правительству и акимату навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона, передает корреспондент Kazpravda.kz

Президент отметил, что образование – главное условие становления конкурентоспособной и успешной нации.

"Сейчас в стране реализуется национальный проект "Комфортная школа". В школах области Абай сохраняется дефицит примерно 9 тысяч ученических мест. В ближайшее время планируется построить 11 школ и 14 детских садов, но этого недостаточно. Поручаю Правительству и акимату раз и навсегда решить проблему нехватки мест в школах региона", – заявил Касым-Жомарт Токаев. 

 

Популярное

Все
Компромисс между художником и властью
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Произведения Толена-аға очищают души людей
Мужская профессия
Как считают многие литературоведы, главная черта писателя Дукенбая Досжана – умелое сочетание прошлого и настоящего Казахстана
Одежда маленьких взрослых
Разговоры о любви
Юстиция: 30-летний рубеж
Ботаникам здесь не место?
Теперь мы в Лиге В
Лучший заплыв впереди
От КХЛ до первенства планеты
Сердце долины Жетысу
Любование и осмысление
Вакантная клетка для красного петуха
Побудьте на чужом месте
Барометр общества – молодежь
Педагогическая поэма Марка Подольского
HTTP⁄⁄Осень⁄⁄тренды&соцсеть
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Жилье есть, но очень дорогое
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Президент , Поручения
Большие возможности – о туризме в Абайской области высказал…
Президент , Указы и распоряжения
Токаев наградил пятерых жителей Абайской области
Президент , Поручения
Развивать транспортные коридоры в Абайской области поручил …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]