Токаев поручил правительству внедрить механизм «социального кошелька»

В своем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька», сообщает Kazpravda.kz

По словам президента, государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан.

«Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект «Нацфонд – детям», в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей.

Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька», – сказал Токаев.