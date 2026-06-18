Токаев поручил провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz
- Успешно реализован первый этап национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Начиная с 2023 года построено 655 новых объектов первичной медико-санитарной помощи. В текущем году будет завершена модернизация 32 районных больниц, что обеспечит граждан качественной медицинской помощью в шаговой доступности.
В столице и регионах вводятся в строй новые специализированные научные институты и многопрофильные больницы, современные поликлиники и перинатальные центры. Но впереди – огромный объем работы. В стране до сих пор функционируют более 14 тысяч объектов, срок годности которых превысил временные лимиты. Поэтому правительству предстоит провести масштабную реновацию всей инфраструктуры здравоохранения и обновить его материально-техническую базу, - сказал Президент.
Он отметил, что главный вопрос – ликвидация дефицита квалифицированных кадров.
- Вместе с тем нужно понимать: даже самые современные больницы и передовое оборудование – это всего лишь полдела. Главный вопрос – ликвидация дефицита квалифицированных кадров, который особенно остро ощущается в сельской местности. Для этого необходимо разработать программу поддержки работников первичной медико-санитарной помощи. Важно создать такие условия, чтобы те, кто первыми приходят на помощь людям, чувствовали заботу государства, имели достойную оплату труда, полный социальный пакет и четкие стимулы для работы на местах, - добавил Глава государства.