Токаев поручил уделить особое внимание выявлению высокопоставленных коррупционеров

Президент, Поручения
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Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране. В частности, за первый квартал этого года зарегистрировано свыше 500 коррупционных преступлений, в коррупции изобличено более 400 лиц, в том числе 53 руководителя различного уровня.

По словам Асхата Жумагали, с 23 января запущен проект «Бизнеске жол», направленный на устранение административных барьеров на пути развития малого и среднего предпринимательства. Помощь в рамках проекта уже получили порядка 7 тысяч предпринимателей.

Главе государства также была представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений. Так, в текущем году Антикоррупционной службой вынесено 769 рекомендаций и предложений по устранению коррупционных рисков.

Президент отметил исключительную важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. Он также поручил особое внимание уделить выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных лиц.

#Токаев #президент #коррупция #поручения #Антикор

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