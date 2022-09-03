Токаев поручил выделить средства для ликвидации последствий ЧС в Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады Премьер-министра Алихана Смаилова, министра МЧС Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова об оперативной обстановке в районе пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Координацию работ всех задействованных госорганов осуществляют руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу и помощник Президента - секретарь Совета безопасности Гизат Нурдаулетов. Они оперативно докладывают Главе государства о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов.

Президент дал поручение уделить приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан и мерам по тушению пожаров.

Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.