Токаев посетил столичную школу, построенную на конфискованные у коррупционеров деньги

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Президент ознакомился с работой учебного заведения. Школа была построена на конфискованные у коррупционеров средства. Ее строительство позволило снизить нагрузку на другие школы, расположенные на левобережье столицы. На сегодняшний день здесь обучается 1466 учащихся.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в школе-гимназии социально-гуманитарного направления. Наряду с английским и французским языками учащиеся также изучают китайский язык.

По словам директора школы Сауле Теменовой, в учебном заведении осуществляется инклюзивное образование. При этом для каждого учащегося разрабатывается индивидуальная программа обучения. Имеются кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Сегодня в гимназии учатся 28 детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в школе действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.

Глава государства осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками

«Робототехника – перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В беседе с коллективом школы президент отметил, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.

Кроме того, главе государства рассказали о состоянии системы образования в столице. Как сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 школ на 16 тысяч мест. На сегодняшний день открыто 7 школ. До конца года будут открыты еще 5 новых школ.

Он также сообщил о работе по исполнению поручения президента об открытии высшего педагогического учебного заведения в Астане.