Токаев посетит с госвизитом Турцию 10-11 мая

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Лидеры Казахстана и Турции обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт и пожелали двум братским народам благополучия, процветания и успехов.

Президенты также обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намеченный на 10-11 мая государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию станет важной вехой в расширении всестороннего стратегического партнерства между странами. Глава нашего государства согласился с таким подходом к предстоящим переговорам в Анкаре.

Президент Казахстана отметил важную роль Организации Тюркских государств с точки зрения расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

Беседа прошла в традиционно в дружеской атмосфере.