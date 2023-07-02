Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
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Президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в Twitter поздравление с Национальным днем домбры, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
"Поздравляю всех с Национальным днем домбры! Этот древний музыкальный инструмент олицетворяет душу нашего народа, его традиции и культуру. Возвышая дух и славу нации, домбра стала нашим бесценным достоянием и национальным символом. Сделаем все возможное для популяризации домбры", – написал глава государства.