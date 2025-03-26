Токаев поздравил президента Бангладеш с днём независимости

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ Бангладеш с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.

Глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а бангладешскому народу – благополучия и процветания.