Токаев поздравил президента Бангладеш с днём независимости

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Бангладеш

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ Бангладеш с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов.  

Глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а бангладешскому народу – благополучия и процветания.

#Токаев #праздник #поздравление #народ #Бангладеш

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