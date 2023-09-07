Токаев поздравил президента Бразилии с Днем независимости

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на посту, а бразильскому народу – благополучия и процветания.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Луиса Инасиу Лулу да Силву с национальным праздником Бразилии – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В телеграмме глава государства подчеркнул, что Бразилия является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Америке, и отметил поступательное расширение масштабов сотрудничества в духе традиционной дружбы.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в укреплении отношений между двумя странами и пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов на ответственном государственном посту, а всему бразильскому народу – благополучия и процветания.

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