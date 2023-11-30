Токаев поздравил президента Румынии

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Клауса Йоханниса с национальным праздником Румынии – Днем великого объединения.

«Румыния, добившаяся больших успехов в укреплении своей экономики, является активным членом международного сообщества с твердой политической позицией. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь последовательно шла к достижению заветных целей. Динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Румынией, Ваш личный вклад в укрепление которого достоин самой высокой оценки. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем», – говорится в телеграмме.